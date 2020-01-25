Любимов опубликовал видео со Дня студента в Рязани

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Губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео со Дня студента, который отметили в Рязани в субботу, 25 января.
«В этом учебном году моя старшая дочь Алена тоже стала студенткой. Как отец, советую ей использовать все возможности, которые сегодня перед ней открыты. Дорогие студенты, каждый из вас должен действовать именно так. Не упустите шанс стать хорошими, конкурентоспособными специалистами, грамотными руководителями, занять достойное место в жизни. А для этого нужно много трудиться и работать над собой», — говорится в подписи к ролику.
Напомним, старт празднику дала «Императрица Елизавета», которую к сцене подвезли на кабриолете. Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян».
В этом году студенты соревновались в прыжках через скакалку и скамейку, дартсе, метании молота и других конкурсах на Лыбедском бульваре. Фоторепортаж можно посмотреть по
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