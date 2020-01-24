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16:53, 24 января 2020 113

В декабре ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» признали лучшими среди рязанских новостроек

В декабре ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» признали лучшими среди рязанских новостроек

Жилые комплексы ГК «Зеленый сад» занимают лидирующие позиции рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ.

Отмечается, что «Единый ресурс застройщиков» (портал ЕРЗ.РФ) является источником уникальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. Независимый портал включает в себя полную базу данных застройщиков жилья в России.

Размещение информации о застройщиках и возводимых новостройках бесплатно. Ежемесячно для каждого региона независимые эксперты на основе данных о ЖК, находящихся в открытом доступе, обновляют рейтинг «ТОП жилых комплексов». При этом специалисты сравнивают более 100 параметров новостроек.

По итогам декабря 2019 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад», «Pride Park» и «Grand Comfort» расположились на лидирующих позициях рейтинга новостроек Рязани. Так, ЖК «Pride Park» оказался на первой позиции в категории «Среднеэтажные дома» в элитном классе, а ЖК «Grand Comfort» стал первым в Рязани в классе «Дома повышенной этажности».

Отметим, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне также вошел в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определили лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве.

ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в Рязанской области».

Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +74912777777.


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