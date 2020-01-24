В декабре ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» признали лучшими среди рязанских новостроек

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Жилые комплексы ГК «Зеленый сад» занимают лидирующие позиции рейтинга федерального портала
Отмечается, что «Единый ресурс застройщиков» (портал
Размещение информации о застройщиках и возводимых новостройках бесплатно. Ежемесячно для каждого региона независимые эксперты на основе данных о ЖК, находящихся в открытом доступе, обновляют рейтинг «ТОП жилых комплексов». При этом специалисты сравнивают более 100 параметров новостроек.
По итогам декабря 2019 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад», «Pride Park» и «Grand Comfort» расположились на лидирующих позициях рейтинга новостроек Рязани. Так, ЖК «Pride Park» оказался на первой позиции в категории «Среднеэтажные дома» в элитном классе, а ЖК «Grand Comfort» стал первым в Рязани в классе «Дома повышенной этажности».
Отметим, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне также вошел в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определили лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве.
ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс — новостройка в Рязанской области».
Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +74912777777.
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