Прокуратура потребовала убрать свалку с кораблинского кладбища

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Прокуратура Рязанской области потребовала убрать несанкционированную свалку около кладбища на улице Энгельса в Кораблине. Об этом сообщил сайт надзорного органа. Проверка показала, что здесь стали складывать бытовой мусор, пакеты и бутылки, а также деревянные кресты и венки. Кроме того, несанкционированные свалки обнаружили около дороги на улице Заводской и у автодома ДОСААФ. Сюда накидали пакеты и бутылки, коробки от продуктов, ветки и домашнюю мебель. После проверки прокуратура вынесла представление в адрес местной администрации.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.