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15:30, 22 января 2020 119
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Трое рязанцев пойдут под суд за незаконное обналичивание 20 миллионов

Трое рязанцев пойдут под суд за незаконное обналичивание 20 миллионов

Трое рязанцев пойдут под суд за незаконное обналичивание 20 миллионов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

От имени руководителей двух рязанских фирм в банки поступают платежные документы о перечислении на счета граждан денежных средств за услуги и работы, которые фактически не были выполнены. Позже стало известно, что рязанцы в возрасте от 29 до 46 лет, обналичивали деньги со счетов подконтрольных фирм.

Всего в банки поступили более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму более 20 миллионов рублей. Так злоумышленники получили за эти услуги два миллиона рублей.

В отношение трех рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ. Им грозит до семи лет.


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