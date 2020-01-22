RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Трое рязанцев пойдут под суд за незаконное обналичивание 20 миллионов,
От имени руководителей двух рязанских фирм в банки поступают платежные документы о перечислении на счета граждан денежных средств за услуги и работы, которые фактически не были выполнены. Позже стало известно, что рязанцы в возрасте от 29 до 46 лет, обналичивали деньги со счетов подконтрольных фирм.
Всего в банки поступили более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму более 20 миллионов рублей. Так злоумышленники получили за эти услуги два миллиона рублей.
В отношение трех рязанцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ. Им грозит до семи лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Михайловском шоссе трактор смял легковушку
|
cледующая новость →Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.