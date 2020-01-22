Рязанские рестораны оказались самыми дешевыми в России

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Рязанские рестораны оказались одними из самых дешевых в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Росстат.
Так, регион занял пятое место по дешевизне обедов со средней ценой 364 рубля с человека. Дешевле можно поесть только в Тульской области (315 рублей), Забайкальском крае (347 рублей), Амурской области (358 рублей) и Еврейской автономной области (363 рублей).
Кроме того, Рязанская область попала в топ-3 регионов с дешевым ужином (1598 рублей). Выше расположились Ингушетия (1434 рубля) и Курская область (1552).
Самый дорогой обед оказался в Чечне (1334 рубля на одного человека), а ужин — в Магаданской области (3814 рубля). Росстат включил в ресторанный обед закуску, первое и второе блюда, напиток и два ломтика хлеба. В состав ужина — два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.
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