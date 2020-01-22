Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:04, 22 января 2020 152
 0    0

Рязанские рестораны оказались самыми дешевыми в России

Рязанские рестораны оказались самыми дешевыми в России

Рязанские рестораны оказались одними из самых дешевых в России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Росстат.

Так, регион занял пятое место по дешевизне обедов со средней ценой 364 рубля с человека. Дешевле можно поесть только в Тульской области (315 рублей), Забайкальском крае (347 рублей), Амурской области (358 рублей) и Еврейской автономной области (363 рублей).

Кроме того, Рязанская область попала в топ-3 регионов с дешевым ужином (1598 рублей). Выше расположились Ингушетия (1434 рубля) и Курская область (1552).

Самый дорогой обед оказался в Чечне (1334 рубля на одного человека), а ужин — в Магаданской области (3814 рубля). Росстат включил в ресторанный обед закуску, первое и второе блюда, напиток и два ломтика хлеба. В состав ужина — два вида закусок, одно горячее блюдо, десерт, два вида алкогольных напитков, холодный и горячий напиток и четыре ломтика хлеба.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 523
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 446
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 721
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 720
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 464
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум