В МЧС рассказали о ночном пожаре в Приокском

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В пресс-службе регионального МЧС рассказали о пожаре, который произошел в ночь на 21 января в Приокском.
Сигнал о возгорании в доме №2 по улице Октябрьской поступил в 4:02, на вызов выехали четыре расчета.
Никто из людей не пострадал.
Напомним, очевидцы сняли пожар на
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