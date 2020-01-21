Рязанцы сняли на видео ночной пожар в Приокском

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на вторник, 21 января, в Приокском произошел пожар. Горела квартира на четвертом этаже дома на улице Октябрьской, сообщили подписчики rzn_life в Instagram.
По их словам, пожар начался в 4:30, на месте работали спасатели и медики.
Позже появилась
Видео rzn_life, фото rzn_life и группа «Рязань» «ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазвана предварительная причина смертельного пожара в Томской области
|
cледующая новость →В Рязанской области за год завели более 80 коррупционных дел
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.