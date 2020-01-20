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Рязанцам рассказали, как вернуть застрявшую в банкомате карту, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ.
Отмечается, что вначале необходимо связаться с банком, выпустившим карту, и заблокировать ее. Сделать это можно по официальному номеру телефона или через мобильное приложение. После, обратиться в кредитное учреждение, которому принадлежит банкомат. Номер обычно указан на самом аппарате.
Инкассаторы при очередном обслуживании техники заберут карту и передадут в ближайший офис своего банка. Если через несколько дней владелец не объявится, карту уничтожат.
«Доставать карту самостоятельно не нужно: она попадает в специальный отсек, не доступный извне. При повреждении банкомата придется возместить ущерб», — заключили в Центробанке.
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