Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:38, 20 января 2020 187
 0    0

Рязанцам рассказали, как вернуть застрявшую в банкомате карту

Рязанцам рассказали, как вернуть застрявшую в банкомате карту

Рязанцам рассказали, как вернуть застрявшую в банкомате карту, об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

Отмечается, что вначале необходимо связаться с банком, выпустившим карту, и заблокировать ее. Сделать это можно по официальному номеру телефона или через мобильное приложение. После, обратиться в кредитное учреждение, которому принадлежит банкомат. Номер обычно указан на самом аппарате.

Инкассаторы при очередном обслуживании техники заберут карту и передадут в ближайший офис своего банка. Если через несколько дней владелец не объявится, карту уничтожат.

«Доставать карту самостоятельно не нужно: она попадает в специальный отсек, не доступный извне. При повреждении банкомата придется возместить ущерб», — заключили в Центробанке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 643
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 136
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 279
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 353
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 039
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум