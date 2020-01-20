Под Рязанью пенсионер разбил окна в доме возлюбленной и жил там почти месяц

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В Рязанской области на 63-летнего пенсионера завели уголовное дело за незаконное проникновение в дом женщины. Об этом РЗН. инфо сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.
Подозреваемый проник в дом к женщине в деревне Киселево через окно, в котором разбил стекла. Он прожил в жилище около трех недель без ведома хозяйки.
Потерпевшая сообщила следователю, что мужчина был ее возлюбленным, с которым она рассталась.
Пенсионер уже был ранее судим.
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