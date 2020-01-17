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14:57, 17 января 2020 59
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Воронежца осудят за изображение обнаженных святых

Воронежца осудят за изображение обнаженных святых

Фото: Pixabay.com

Воронежца осудят за изображение обнаженных святых. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщает «Блокнот Воронеж».

В конце 2018 года мужчина скачал изображение и опубликовал его на своей странице в соцсети. По статье 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.

Кроме того, горожанину инкриминируют распространение детской порнографии. По пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.


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