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Фото: Pixabay.com
Воронежца осудят за изображение обнаженных святых. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих, сообщает «
В конце 2018 года мужчина скачал изображение и опубликовал его на своей странице в соцсети. По статье 148 УК («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.
Кроме того, горожанину инкриминируют распространение детской порнографии. По пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.
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