В Ряжском районе вылетевшая на трассу «Киа» спровоцировала ДТП с четырьмя автомобилями

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Вечером в четверг, 16 января, в Ряжском районе столкнулись четыре автомобиля. Об этом пишет ИД «
75-летний житель Москвы за рулем Kia Cerato ехал со стороны Тамбова в Москву. На трассе его автомобиль столкнулся с автомобилем Lada Kalina, которым управлял 54-летний житель Тамбовской области.
После удара Lada по касательной задела тягач DAF с полуприцепом, за его рулем был 57-летний водитель из Волгоградской области. От «легковушки» также оторвалась металлическая деталь кузова и попала в переднюю часть еще одного DAF с полуприцепом, за рулем которого был 35-летний житель Смоленской области.
Все машины получили механические повреждения. Водитель Kia Cerato и 40-летняя пассажирка Lada Kalina получили травмы, им оказали медпомощь.
Водителя Lada госпитализировали в Ряжский ММЦ. По предварительным данным, у него закрытые переломы правого предплечья и левого бедра.
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