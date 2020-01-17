В Клепиковском районе москвич пытался убежать от полиции, поймавшей его на сливе топлива из нефтепровода

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Клепиковском районе поймали 47-летнего жителя Московской области, сливавшего топливо из нефтепровода. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что в лесу около деревни Иванистово, где проходит нефтепровод, появился грузовик марки МАЗ.
Автомобиль остановился на просеке и из него вытащили шланг.
Оперативники выехали на место происшествия. Для «скрытого подхода» с другой стороны направили работников подразделения охраны нефтепровода.
«В тот вечер шел снег и видимость в лесном массиве было низкой, но мужчина заметил приближающихся людей и, бросив грузовик, убежал в лес», — рассказали в полиции.
Правоохранители нашли в лесу место врезки в нефтепровод, грузовик с насосным оборудованием и 10 емкостями объемом 1 кубометр, одну из которых заполнили похищенным топливом, и присоединили к нефтепроводу шланг.
Полиция перекрыла возможные места выхода злоумышленника на крупные дороги и к населенным пунктам. 47-летнего мужчину задержали на дороге, ведущей во Владимир.
На руле брошенного грузовика, а также на оборудовании эксперты нашли отпечатки пальцев, также специалисты нашли другие «следы».
Полиция устанавливает все «звенья» цепи хищения топлива из врезки в нефтепровод.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.
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