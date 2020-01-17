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18:37, 17 января 2020 228
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В Клепиковском районе москвич пытался убежать от полиции, поймавшей его на сливе топлива из нефтепровода

В Клепиковском районе москвич пытался убежать от полиции, поймавшей его на сливе топлива из нефтепровода

Фото: УМВД по Рязанской области

В Клепиковском районе поймали 47-летнего жителя Московской области, сливавшего топливо из нефтепровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что в лесу около деревни Иванистово, где проходит нефтепровод, появился грузовик марки МАЗ.

Автомобиль остановился на просеке и из него вытащили шланг.

Оперативники выехали на место происшествия. Для «скрытого подхода» с другой стороны направили работников подразделения охраны нефтепровода.

«В тот вечер шел снег и видимость в лесном массиве было низкой, но мужчина заметил приближающихся людей и, бросив грузовик, убежал в лес», — рассказали в полиции.

Правоохранители нашли в лесу место врезки в нефтепровод, грузовик с насосным оборудованием и 10 емкостями объемом 1 кубометр, одну из которых заполнили похищенным топливом, и присоединили к нефтепроводу шланг.

Полиция перекрыла возможные места выхода злоумышленника на крупные дороги и к населенным пунктам. 47-летнего мужчину задержали на дороге, ведущей во Владимир.

На руле брошенного грузовика, а также на оборудовании эксперты нашли отпечатки пальцев, также специалисты нашли другие «следы».

Полиция устанавливает все «звенья» цепи хищения топлива из врезки в нефтепровод.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.


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