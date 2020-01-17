Под Рязанью сбили пешехода

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 16 января, в 21:40 на третьем километре дороги «Рыбное — Перекаль» сбили пешехода. Об этом пишет ИД «
По предварительной информации, 48-летний рыбновец на «пятнадцатой» сбил 54-летнего жителя Шацкого района, который шел в попутном направлении по проезжей части.
Световозвращающих элементов на его одежде не было.
С травмами его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ РГУ рассказали о судьбе физико-математического факультета
|
cледующая новость →Директор рязанского лицея для одаренных детей покинула свою должность
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.