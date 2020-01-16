Путин назначил Мишустина премьер-министром

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Об этом
Другим указом Путин освободил Дмитрия Медведева от должности и.о. председателя правительства и назначил его на должность заместителя главы Совета безопасности России.
Напомним, правительство России
Ранее президент Владимир Путин
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