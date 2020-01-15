В рязанской психбольнице пациент задушил соседа по палате. Дело передали в суд

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В рязанской психбольнице имени Баженова пациент задушил соседа по палате, сообщил сайт облпрокуратуры.
Инцидент произошел в июле 2019 года. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Дело передали в суд.
Экспертиза признала рязанца невменяемым и представляющим опасность для окружающих.
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