Столкновение грузовика и полицейской «ГАЗели» у «Атрона» попало на видео

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Авария, которая произошла в полдень 15 января около «Атрона» на улице Ленина, попала на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что полицейская «ГАЗель» ехала по встречной полосе на красный сигнал светофора. Выезжающий с улицы Введенской грузовик не пропустил ее, машины столкнулись. От удара «ГАЗель»
Напомним, в пресс-службе УМВД
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ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.