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20:54, 14 января 2020 150
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Водитель рязанского автобуса за рулем играл на смартфоне

Водитель рязанского автобуса за рулем играл на смартфоне

Водитель рязанского автобуса за рулем играл на смартфоне. Это снял на видео один из пассажиров. Ролик во вторник, 14 января, опубликовал Telegram-канал RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ.

По словам автора, ролик снят в автобусе №17.

Судя по видео, автобус попал в пробку, а водитель едет, не отвлекаясь от игры.


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