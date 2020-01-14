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Водитель рязанского автобуса за рулем играл на смартфоне. Это снял на видео один из пассажиров. Ролик во вторник, 14 января, опубликовал Telegram-канал
По словам автора, ролик снят в автобусе №17.
Судя по видео, автобус попал в пробку, а водитель едет, не отвлекаясь от игры.
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