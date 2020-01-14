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Фото: Pixabay.com
Вечером во вторник, 14 января, во «ВКонтакте» произошел массовый сбой. Пользователи соцсети жалуются на проблемы с доступом к сервису.
С задержкой загружаются сайт и приложение во «ВКонтакте», некоторые пользователи отображаются как удаленные.
По данным Downdetector, 72% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой, жалобы 23% связаны с доставкой сообщений.
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