В среду в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

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Фото: Pixabay.com
В среду, 15 января, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью -6, -1 градус.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.
На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем порывы 12-17 метров в секунду.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.