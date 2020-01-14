В соцсети появилась информация о закрытии троллейбусного маршрута №6. В мэрии ее опровергли

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В понедельник, 13 января, в соцсетях появилась информация о закрытии троллейбусного маршрута №6. В группе «
«Также по неподтвержденным данным под закрытие попадает троллейбус №8», — отметили в посте.
В мэрии информацию не подтвердили.
Напомним, в понедельник, 13 января, в Рязань
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