В Рязани открылась мемориальная доска к 162-летию библиотеки имени Горького

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани на здании школы №7 на улице Ленина, дом №38, установили мемориальную доску в честь первой публичной библиотеки, располагавшейся здесь в 1858 году. Церемония открытия прошла во вторник, 14 января, по случаю 162-й годовщины со дня основания областной библиотеки имени Горького.
Авторы мемориальной доски — рязанские скульпторы Василий и Полина Горбуновы — изобразили ее в виде полок с книгами, чернильницей и пером. На доске разместили надпись: «В этом здании 14 (1) января 1858 года была открыта первая в Рязани публичная библиотека, ныне — Рязанская областная универсальная библиотека имени Горького».
«История создания библиотеки очень сложная, драматичная. 20 лет формировались фонды библиотеки в здании напротив. Сегодня это политехнический институт, а тогда это была мужская гимназия. И только спустя 20 лет власти нашли возможным выделить средства для аренды помещения под публичную библиотеку. И такая библиотека появилась в нашем уездном городе», — рассказала директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина.
«Нам приятно осознавать, что сегодняшняя рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, начавшаяся вот в этих комнатах на улице Астраханской, превратилась в главное ведущее учреждение культуры нашего региона», — добавила Гришина.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России подорожали сигареты
|
cледующая новость →За сутки на рязанские тротуары высыпали более 70 кубометров пескосоляной смеси
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?