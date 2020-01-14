Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:23, 14 января 2020 219
 0    0

В Рязани открылась мемориальная доска к 162-летию библиотеки имени Горького

В Рязани открылась мемориальная доска к 162-летию библиотеки имени Горького

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани на здании школы №7 на улице Ленина, дом №38, установили мемориальную доску в честь первой публичной библиотеки, располагавшейся здесь в 1858 году. Церемония открытия прошла во вторник, 14 января, по случаю 162-й годовщины со дня основания областной библиотеки имени Горького.

Авторы мемориальной доски — рязанские скульпторы Василий и Полина Горбуновы — изобразили ее в виде полок с книгами, чернильницей и пером. На доске разместили надпись: «В этом здании 14 (1) января 1858 года была открыта первая в Рязани публичная библиотека, ныне — Рязанская областная универсальная библиотека имени Горького».

«История создания библиотеки очень сложная, драматичная. 20 лет формировались фонды библиотеки в здании напротив. Сегодня это политехнический институт, а тогда это была мужская гимназия. И только спустя 20 лет власти нашли возможным выделить средства для аренды помещения под публичную библиотеку. И такая библиотека появилась в нашем уездном городе», — рассказала директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина.

«Нам приятно осознавать, что сегодняшняя рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, начавшаяся вот в этих комнатах на улице Астраханской, превратилась в главное ведущее учреждение культуры нашего региона», — добавила Гришина.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 043
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 3 576
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 961
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
22:09, 1 января 2020 3 082
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
8:51, 1 января 2020 6 368
Рязанцы встретили Новый год на площади Ленина
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 15.01.2020
Архив голосований
Форум