В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба городу инков Мачу-Пикчу. Они спровоцировали падение камня из одной стены, передает
Мачу-Пикчу находится на вершине горного хребта на высоте 2400 метров. Этот город считают одним из новых чудес света. Попасть туда можно только со специальными гидами и на ограниченное время. В Мачу-Пикчу ежедневно пускают определенное количество туристов.
Шесть человек без разрешения проникли к город инков ночью в субботу, 11 декабря. Их нашли следующим утром в районе храма солнца. Туристам может грозить минимум четыре года тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Мэр Рязани наградила руководство организаций, помогавших в проведении «Новогодней столицы»
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?