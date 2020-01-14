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19:21, 14 января 2020 123
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В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу

В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба Мачу-Пикчу

Фото: Pixabay.com

В Перу шесть туристов задержали за причинение ущерба городу инков Мачу-Пикчу. Они спровоцировали падение камня из одной стены, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

Мачу-Пикчу находится на вершине горного хребта на высоте 2400 метров. Этот город считают одним из новых чудес света. Попасть туда можно только со специальными гидами и на ограниченное время. В Мачу-Пикчу ежедневно пускают определенное количество туристов.

Шесть человек без разрешения проникли к город инков ночью в субботу, 11 декабря. Их нашли следующим утром в районе храма солнца. Туристам может грозить минимум четыре года тюрьмы.


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