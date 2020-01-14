Утром под Спасском произошла смертельная авария

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром во вторник, 14 января, на дороге под Спасском произошла смертельная авария. Об этом пишет издательство «
Известно, что в 7:40 43-летний житель Спасска на Chevrolet Cruze не заметил ехавший впереди «КамАЗ» с песком и врезался в него. После столкновения водитель легковушки вышел из машины, в этот момент в Chevrolet въехала Lada Kalina под управлением 69-летнего мужчины. От удара обе легковушки вылетели в кювет.
В результате водитель Lada скончался на месте. Его пассажирку доставили в больницу с подозрением на перелом руки.
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