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10:57, 14 января 2020 360
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Утром под Спасском произошла смертельная авария

Утром под Спасском произошла смертельная авария

Фото: Издательство «Пресса»

Утром во вторник, 14 января, на дороге под Спасском произошла смертельная авария. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что в 7:40 43-летний житель Спасска на Chevrolet Cruze не заметил ехавший впереди «КамАЗ» с песком и врезался в него. После столкновения водитель легковушки вышел из машины, в этот момент в Chevrolet въехала Lada Kalina под управлением 69-летнего мужчины. От удара обе легковушки вылетели в кювет.

В результате водитель Lada скончался на месте. Его пассажирку доставили в больницу с подозрением на перелом руки.


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