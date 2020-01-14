Из Доброй Надежды украли ворота и батареи

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Из деревни Добрая Надежда Александро-Невского района украли ворота и батареи, установленные в доме. Об этом сообщила
54-летняя жительница Шиловского района заметила кражу, когда приехала проведать свою дачу. Она обратилась в полицию, злоумышленников задержали по горячим следам.
Оказалось, что 27-летний рецидивист и его 26-летний приятель сдали похищенное на металлолом. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.