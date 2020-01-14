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10:17, 14 января 2020 176
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Из Доброй Надежды украли ворота и батареи

Из Доброй Надежды украли ворота и батареи

Из деревни Добрая Надежда Александро-Невского района украли ворота и батареи, установленные в доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

54-летняя жительница Шиловского района заметила кражу, когда приехала проведать свою дачу. Она обратилась в полицию, злоумышленников задержали по горячим следам.

Оказалось, что 27-летний рецидивист и его 26-летний приятель сдали похищенное на металлолом. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.


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