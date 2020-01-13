Выпавшую из окна в Москве модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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Выпавшую из окна в Москве модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет
Известно, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. У Пунтус ушибы легких, травма грудной клетки, позвоночника и несколько переломов.
Напомним, в субботу, 11 января, в Москве девушку
Фото из instagram
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