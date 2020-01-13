Во вторник в Рязанской области ожидается до +2 градусов

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Во вторник, 14 января, в Рязанской области ожидается до +2 градусов. Об этом сообщил
Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2.
© RZN.info
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.