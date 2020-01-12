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15:31, 12 января 2020 184
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В Центробанке рассказали о новой схеме пенсионных выплат

В Центробанке рассказали о новой схеме пенсионных выплат

Фото: Pixabay.com

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов рассказал «Российской газете» о новой схеме пенсионных выплат. В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) россияне смогут выбрать — получить ли все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.

Швецов уточнил, что стандартный план рассчитывают на 15-20 лет вперед, но каждые два года его будут пересматривать и продлевать. Он также пояснил, что в рамках «скользящего» плана остаток накопления можно передать по наследству.

«И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму — весь остаток разом», — сказал Сергей Швецов.

Справка:

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — система добровольных пенсионных накоплений. Ее в октябре представили ЦБ и Минфин.

ГПП позволит самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В рамках Гарантированного пенсионного плана россияне смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд.


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