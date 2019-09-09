Жарко и сухо. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 10 сентября, в Рязанской области будет жарко и сухо. Прогноз погоды
Днем ожидается до +21, +26 градусов. Ночью +7, +12 градусов.
По данным синоптиков, ночью и утром в отдельных районах туман. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
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