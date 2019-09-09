Вжух и… Житель Краснодара установил на «Приору» колеса кареты

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Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты. Полиция обязала его в течение десяти дней привести машину в обычный вид. Мужчине также грозит штраф в 500 рублей, передает
В понедельник, 9 сентября, в интернете появились фотографии и ролики, на которых видно, что на черной Lada Priora с номером 93 региона установлены колеса высотой примерно два метра. Водитель приехал на машине в центр Краснодара и припарковался возле драматического театра имени Горького.
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