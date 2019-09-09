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11:19, 9 сентября 2019 430
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В Пронском районе столкнулись «Мерседес» и МАЗ, погибли два человека

В Пронском районе столкнулись «Мерседес» и МАЗ, погибли два человека

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 6 сентября, около 4:20 в Пронском районе столкнулись Mercedes Benz и МАЗ, погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 248-м километре Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 48-летний водитель на Mercedes в состоянии сильного физического утомления уснул за рулем.

Мужчина ехал со стороны Москвы на Тамбов. Его автомобиль врезался в МАЗ с прицепом, за рулем которого был водитель 1985 года рождения.

На месте ДТП скончались водитель легковушки и его пассажир 1996 года рождения. Водителю МАЗа оказали медпомощь.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства уточняются.


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