В Пронском районе столкнулись «Мерседес» и МАЗ, погибли два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 6 сентября, около 4:20 в Пронском районе столкнулись Mercedes Benz и МАЗ, погибли два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 248-м километре Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 48-летний водитель на Mercedes в состоянии сильного физического утомления уснул за рулем.
Мужчина ехал со стороны Москвы на Тамбов. Его автомобиль врезался в МАЗ с прицепом, за рулем которого был водитель 1985 года рождения.
На месте ДТП скончались водитель легковушки и его пассажир 1996 года рождения. Водителю МАЗа оказали медпомощь.
По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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