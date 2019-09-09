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Фото: Pixabay.com
В «Фотодоме» откроется выставка о танго, сообщил
В понедельник, 9 сентября, в 19:00 в «Фотодоме» презентуют экспозицию «О/Танго». Рязанцы увидят фотографии разных циклов: «Танго-детали», «Одинокое танго», «Один день из жизни танго-студии» и «Трудные танцы».
На открытии музыканты сыграют музыку для танго. Зрители также увидят танцевальные номера.
Экспозиция будет работать до 23 сентября с 10:00 до 19:00 каждый день, кроме воскресенья.
Вход свободный.
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