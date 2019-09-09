Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:38, 9 сентября 2019 162
 0    0

В «Фотодоме» откроется выставка о танго

В «Фотодоме» откроется выставка о танго

Фото: Pixabay.com

В «Фотодоме» откроется выставка о танго, сообщил сайт горадминистрации.

В понедельник, 9 сентября, в 19:00 в «Фотодоме» презентуют экспозицию «О/Танго». Рязанцы увидят фотографии разных циклов: «Танго-детали», «Одинокое танго», «Один день из жизни танго-студии» и «Трудные танцы».

На открытии музыканты сыграют музыку для танго. Зрители также увидят танцевальные номера.

Экспозиция будет работать до 23 сентября с 10:00 до 19:00 каждый день, кроме воскресенья.

Вход свободный.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 246
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 882
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 588
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 119
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 166
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Форум