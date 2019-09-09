Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 9 сентября 2019 505
 0    0

Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре

Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре

Фото: Pixabay.com

Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре. До конца недели в центральных регионах страны будет тепло и сухо, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в понедельник, 9 сентября.

По словам специалиста, температура ожидается выше нормы на полтора градуса.

Дневные температуры — в пределах 21-26 градусов, по ночам 10-15 градусов.

С 9 по 13 сентября по утрам возможен сильный туман. В выходные, 14 и 15 сентября, есть вероятность кратковременных дождей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 224
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 873
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 576
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 115
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 12 158
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Форум