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Фото: Pixabay.com
Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре. До конца недели в центральных регионах страны будет тепло и сухо, рассказала «
По словам специалиста, температура ожидается выше нормы на полтора градуса.
Дневные температуры — в пределах 21-26 градусов, по ночам 10-15 градусов.
С 9 по 13 сентября по утрам возможен сильный туман. В выходные, 14 и 15 сентября, есть вероятность кратковременных дождей.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».