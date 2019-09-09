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В субботу, 7 сентября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил жителей Лесного с 64-ой годовщиной поселка.
Праздник «Фестиваль будущего!», посвященный дню рождения поселка, прошел в субботу, 7 сентября. Мероприятия продолжались целый день.
Местные жители и гости посетили творческие мастер-классы, танцевальный баттл, аквагрим, научное шоу, выступления музыкальных коллективов, игры, конкурсы для детей и взрослых, дискотека, концерт и, а завершение праздника грандиозный салют.
«Поселок был заложен 64 года назад, и хоть это небольшой срок, но у него богатая история, славные традиции, — обратился к собравшимся Аркадий Фомин. — Сегодня поселок приобретает новую жизнь. Недавно ему присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволяет развивать экономику, создавать современные высокооплачиваемые рабочие места, укреплять социальную базу, благоустраивать территории. И мы сможем гордиться не только прошлым, но и будущим поселка», — сказал Аркадий Фомин.
Он поблагодарил всех лесновцев за труд и пожелал здоровья, успехов и мирного неба.
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