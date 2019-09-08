С понедельника по Краснорядской улице почти на месяц перекроют движение

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Движение по улице Краснорядской перекроют почти на месяц из-за ремонта теплотрассы, сообщил
Ограничения будут действовать с 10:00 9 сентября до 0:00 7 октября от дома №2 до дома №25.
На время работ установят соответствующие дорожные знаки. Места огородят.
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