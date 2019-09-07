RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
МВД планирует разрешить несовершеннолетним водить, пишет
Министерство подготовило поправки в закон, который предусматривает, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на «права» смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя.
Предложение касается только транспортных средств категории «B».
Условия предлагается установить кабинету министров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца обокрали пока он купался на Борковском карьере
|
cледующая новость →Двухлетняя девочка, которую нашли рязанские поисковики под Вологдой, перестала разговаривать — СМИ
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.