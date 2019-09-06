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11:15, 6 сентября 2019 104
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В Калуге отметили 30-летие таможни

В Калуге отметили 30-летие таможни

В четверг, 5 сентября, в Инновационном культурном центре отметили 30-летие калужской таможни. Об этом сообщил сайт регионального Заксобрания.

Глава регионального парламента Виктор Бабурин поздравил таможенников с юбилеем ведомства. Он отметил, что калужская таможня стала первой в центральной части страны.

«В Калужской области сегодня ведут свой бизнес сотни иностранных компаний. В их числе промышленные гиганты с мировым именем — Volkswagen, Volvo, Peugeot Citroën, Samsung и многие другие, — обратился Бабурин к сотрудникам ведомства. — Во многом наша инвестиционная привлекательность для такого крупного концерна зависела и от вашего профессионализма, от скорости прохождения товаров и совершения всех таможенных операций».

По словам председателя Заксобрания, таможенники «постоянно подстраиваются под стремительные темпы развития области».

Фото с сайта калужского Заксобрания


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