Участников выборов в Брянской области призвали не допускать нарушений

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Секретарь брянского отделения «Единой России» Владимир Попков призвал участников выборов не допускать нарушений и не реагировать на возможные провокации. В единый день голосования, 8 сентября, жители региона выберут депутатов областной Думы, Брянского городского Совета и органов местного самоуправления,
«Приходите на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за тех, кто, по вашему мнению, достойно будет представлять ваши интересы на всех уровнях власти», — сказал Попков.
В регионе создали Центр общественного контроля. Участники проекта будут следить за соблюдением избирательного законодательства.
Телефон горячей линии для избирателей: (4832) 30-13-23.
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