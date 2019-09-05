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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 8 сентября, на Пушкинском бульваре во Владимире устроят выставку местных мастеров. Об этом
Работы владимирцев можно будет посмотреть с 10:00 до 18:00. Например, художник из Гусь-Хрустального Наталья Бирюкова привезет на выставку авторские фигурки из стекла, а Разима Бегжанова покажет текстильных кукол, сделанных на основе исторических образцов.
Дети смогут поиграть в мини-гольф, взять на прокат гироскутеры, самокаты и электромобили. С 12:00 горожанам предложат поиграть в шахматы.
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