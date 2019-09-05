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10:57, 5 сентября 2019 181
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Калужское предприятие задолжало сотрудникам 16 миллионов

Калужское предприятие задолжало сотрудникам 16 миллионов

Фото: Pixabay.com

Предприятие задолжало сотрудникам 16 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 сентбря, сообщили в калужском следкоме.

По версии следствия, руководство АО «МСУ-35 «Промстройэлектромонтаж» не выплачивало зарплату 160 работникам с января по март частично, с апреля по июль в полностью. На июль долг превысил 21 миллион рублей.

СК возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Предприятие погасило часть долга. Сейчас он составляет 16 миллионов.

Следователи изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности, допрашивают работников, среди которых в том числе жители Москвы, Подмосковья и Краснодара. Имущество и счета компании арестовали.


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