Калужское предприятие задолжало сотрудникам 16 миллионов

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Фото: Pixabay.com
Предприятие задолжало сотрудникам 16 миллионов рублей. Об этом в четверг, 5 сентбря,
По версии следствия, руководство АО «МСУ-35 «Промстройэлектромонтаж» не выплачивало зарплату 160 работникам с января по март частично, с апреля по июль в полностью. На июль долг превысил 21 миллион рублей.
СК возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Предприятие погасило часть долга. Сейчас он составляет 16 миллионов.
Следователи изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности, допрашивают работников, среди которых в том числе жители Москвы, Подмосковья и Краснодара. Имущество и счета компании арестовали.
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