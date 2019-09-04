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Во время купального сезона в Тамбовской области погибло 15 человек, пишет
По словам начальник отдела ГИМС МЧС по Тамбовской области Владимира Ведехина, два человека погибли в Тамбове. Из них один ребенок.
«Все случаи гибели произошли в тех местах, где купание было не разрешено — места были не оборудованы, находились на отдалении от населенных пунктов и никто не мог оказать помощь. Причина — в основном беспечное отношении к собственной безопасности», — рассказал Ведехин.
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