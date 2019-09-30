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Фото: Pixabay.com
В Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына. Об этом
По данным издания, рабочий из Белоруссии делал ремонт у жительницы Мещанского района столицы. 48-летний уроженец Гомеля временно жил в квартире москвички.
Как сообщили оперативники, с письменным заявлением женщина не обращалась.
Полиция устроила проверку.
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