Рязанцам предложили организовать уборку их любимых мест в городе

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Рязанцам предложили стать участниками добровольной акции «
Желающие могут самостоятельно выбрать место, которое хотят убрать, и сообщить о нем по телефону 513-400. Активисты выдадут перчатки, мешки, а также организуют вывоз мусора.
«Мы не помогаем организовывать дворовые субботники — для этого есть управляющие компании, ТСЖ, ЖЭУ. За центральные и городские парки отвечает городская служба по благоустройству. Такие заявки будут отклонены», — подчеркнули активисты.
Подать заявку на уборку можно
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