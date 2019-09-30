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17:42, 30 сентября 2019 170
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Рязанцам предложили организовать уборку их любимых мест в городе

Рязанцам предложили организовать уборку их любимых мест в городе

Рязанцам предложили стать участниками добровольной акции «Большая уборка» и организовать очистку от мусора их любимых мест в городе. Они также могут присоединиться к уже собравшейся группе, которая выйдет на уборку 12 октября.

Желающие могут самостоятельно выбрать место, которое хотят убрать, и сообщить о нем по телефону 513-400. Активисты выдадут перчатки, мешки, а также организуют вывоз мусора.

«Мы не помогаем организовывать дворовые субботники — для этого есть управляющие компании, ТСЖ, ЖЭУ. За центральные и городские парки отвечает городская служба по благоустройству. Такие заявки будут отклонены», — подчеркнули активисты.

Подать заявку на уборку можно здесь, а задать вопросы по телефону 513-400.


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