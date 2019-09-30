Награды облдумы вручили сотрудникам рязанского детсада

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В пятницу, 27 сентября, в детском саду № 87 отметили День воспитателя и дошкольного работника. Председатель комитета
Депутат пожелал рязанцам счастья, здоровья, благополучия.
«Спасибо вам, дорогие сотрудники — воспитатели и нянечки, психологи, музыкальные работники, повара и технический персонал — всем тем, кто создает удивительную страну детства, за труд, бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать наших детей счастливыми», — сказал Мурог.
От имени председателя облдумы депутат вручил лучшим работникам учреждения награды регионального парламента.
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