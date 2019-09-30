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16:51, 30 сентября 2019 14
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Награды облдумы вручили сотрудникам рязанского детсада

Награды облдумы вручили сотрудникам рязанского детсада

В пятницу, 27 сентября, в детском саду № 87 отметили День воспитателя и дошкольного работника. Председатель комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог поблагодарил сотрудников за добросовестный труд, преданность избранному делу, искреннюю заботу о детях.

Депутат пожелал рязанцам счастья, здоровья, благополучия.

«Спасибо вам, дорогие сотрудники — воспитатели и нянечки, психологи, музыкальные работники, повара и технический персонал — всем тем, кто создает удивительную страну детства, за труд, бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать наших детей счастливыми», — сказал Мурог.

От имени председателя облдумы депутат вручил лучшим работникам учреждения награды регионального парламента.


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