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10:07, 3 сентября 2019 369
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В Собинке открыли самую большую во Владимирской области школу

В Собинке открыли самую большую во Владимирской области школу

В понедельник, 2 сентября, на улице Гагарина в Собинке открыли новую школу. Об этом сообщила администрация Владимирской области.

На открытие приехал губернатор Владимир Сипягин.

Новая школа рассчитана на 1000 учеников, в ней есть три блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Впервые за парты сегодня сели 135 первоклассников, всего же в ней в настоящее время приступили к занятиям 992 ребенка.

В трехэтажном здании оборудовали спальни, игровые для учеников начальной школы, столовую на 350 мест, спортзал с раздевалками и душевыми, лаборатории по химии и физике, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изостудию, тир, тренажерные залы.

В медблоке также сделали кабинеты врача и процедурную.

Школа будет работать полный день: ученики могут оставаться здесь и после уроков, посещая кружки и секции.

На строительство и оснащение выделили 807 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

На «новоселье» Сипягин подарил коллективу Собинской средней общеобразовательной школы №1 денежный сертификат на дальнейшее развитие учебного заведения.

Фото администрация Владимирской области


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