В Собинке открыли самую большую во Владимирской области школу

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В понедельник, 2 сентября, на улице Гагарина в Собинке открыли новую школу. Об этом сообщила
На открытие приехал губернатор Владимир Сипягин.
Новая школа рассчитана на 1000 учеников, в ней есть три блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Впервые за парты сегодня сели 135 первоклассников, всего же в ней в настоящее время приступили к занятиям 992 ребенка.
В трехэтажном здании оборудовали спальни, игровые для учеников начальной школы, столовую на 350 мест, спортзал с раздевалками и душевыми, лаборатории по химии и физике, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изостудию, тир, тренажерные залы.
В медблоке также сделали кабинеты врача и процедурную.
Школа будет работать полный день: ученики могут оставаться здесь и после уроков, посещая кружки и секции.
На строительство и оснащение выделили 807 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.
На «новоселье» Сипягин подарил коллективу Собинской средней общеобразовательной школы №1 денежный сертификат на дальнейшее развитие учебного заведения.
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