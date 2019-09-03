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11:01, 3 сентября 2019 462
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В Рассказове Тамбовской области новую современную школу

В Рассказове Тамбовской области новую современную школу

В понедельник, 2 сентября, в Рассказове Тамбовской области открылась «Школа-центр современных индустриальных технологий». Об этом сообщил сайт администрации региона.

На открытие приехал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Строительство длилось с 2017 года. На него выделили 849 миллиона рублей, и 425 из которых — из федерального бюджета.

Из общей суммы 120 миллионов направили на оснащение современным оборудованием.

Как отметил Никитин, школа, а значит, все здесь должно быть на «отлично».

В школе будут работать четыре профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный.

«Центр индустриальных технологий» рассчитан на 900 учеников. На данный момент в учебное заведение набрали 33 класса. В здании создали условия для людей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.

В школьных кабинетах можно будет разрабатывать проекты, в том числе заниматься робототехникой, изучать информационные технологии.

Также в учебном заведении оборудовали студии для занятия ремеслами, гончарным мастерством, витражной техникой, гравированием.

В школе также работают спортивный и актовый залы, столовая на 300 мест, овощехранилище.

Фото «РИА ТОП 68»


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