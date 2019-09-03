В Рассказове Тамбовской области новую современную школу

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В понедельник, 2 сентября, в Рассказове Тамбовской области открылась «Школа-центр современных индустриальных технологий». Об этом сообщил
На открытие приехал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Строительство длилось с 2017 года. На него выделили 849 миллиона рублей, и 425 из которых — из федерального бюджета.
Из общей суммы 120 миллионов направили на оснащение современным оборудованием.
Как отметил Никитин, школа, а значит, все здесь должно быть на «отлично».
В школе будут работать четыре профиля обучения: технологический, естественно-научный, социально-экономический и гуманитарный.
«Центр индустриальных технологий» рассчитан на 900 учеников. На данный момент в учебное заведение набрали 33 класса. В здании создали условия для людей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.
В школьных кабинетах можно будет разрабатывать проекты, в том числе заниматься робототехникой, изучать информационные технологии.
Также в учебном заведении оборудовали студии для занятия ремеслами, гончарным мастерством, витражной техникой, гравированием.
В школе также работают спортивный и актовый залы, столовая на 300 мест, овощехранилище.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.