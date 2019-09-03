В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

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В понедельник, 2 сентября, в озере Верхнее в Кирове Калужской области нашли тело девятилетнего ребенка. Об этом сообщила
Мальчик пропал в субботу, 31 августа. Вместе с матерью и братом они пришли в гости к знакомым в один из домов Кирова. Ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры.
В поисках ребенка участвовали полиция, следователи и волонтеры. Как сообщили в
По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок гулял по бетонным плитам озера и упал в воду.
Тело мальчика опознала его мать.
Следователи назначили судмедэкспертизу. Выясняются обстоятельства жизни и воспитания ребенка.
По результатам расследования следователи дадут оценку действиям матери погибшего по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Фото «Лиза Алерт Калуга» и
© RZN.info
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.