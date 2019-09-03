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9:26, 3 сентября 2019 153
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В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

В понедельник, 2 сентября, в озере Верхнее в Кирове Калужской области нашли тело девятилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мальчик пропал в субботу, 31 августа. Вместе с матерью и братом они пришли в гости к знакомым в один из домов Кирова. Ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры.

В поисках ребенка участвовали полиция, следователи и волонтеры. Как сообщили в региональном управлении МВД, около озера нашли детскую обувь. На место вызвали сотрудников МЧС, которые подняли тело мальчика из воды.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что ребенок гулял по бетонным плитам озера и упал в воду.

Тело мальчика опознала его мать.

Следователи назначили судмедэкспертизу. Выясняются обстоятельства жизни и воспитания ребенка.

По результатам расследования следователи дадут оценку действиям матери погибшего по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Фото «Лиза Алерт Калуга» и пресс-служба регионального управления МВД


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