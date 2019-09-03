В Калужской области Думиничской школе №1 вернули имя героя Никифора Корнева

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В День знаний Думиничской школе №1 в Калужской области вернули имя генерал-майора авиации Никифора Васильевича Корнева. Об этом сообщил сайт регионального заксобрания.
Учебное заведение носило имя героя с 1972 года. В 1998 году ситуация изменилась.
В этом году школе вернули прежнее имя. На мероприятии к ученикам и педагогам обратился председатель заксобрания региона Виктор Бабурин.
Он отметил, что возвращение имени — это возвращение памяти.
«Ученики должны гордились, что школа носит имя героя», — подчеркнул Бабурин.
Справка
Никифор Корнев родился 13 марта 1898 года в Тамбовской губернии. В январе 1917 года его призвали в армию, служил рядовым.
В 1918 году вступил в Красную армию, активно участвовал в гражданской войне.
Перед началом Великой Отечественной его назначили начальником штаба ВВС Северо-Кавказского военного округа, а в июне 1941 — начальником ВВС 19-ой армии, которая вела бои на Западном фронте. Всегда был на передовой. 29 октября 1941 октября ему присвоили звание генерал-майор авиации.
Оказавшись в окружении, он встретился с отрядом партизан «За Родину» и возглавил его. Погиб в бою 30 декабря 1941 года, освобождая Думиничский район.
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