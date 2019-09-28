В ночь воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

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В ночь на воскресенье, 29 сентября, местами в Рязанской области ожидается до -2 градусов. Об этом сообщила
В отдельных районах ночью возможен туман, осадки не ожидаются.
Днем местами дождь, порывы ветра могут достигать до 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 0,+5 градуса, местами при прояснениях до -2 градуса, днем +11, +16 градусов.
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