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17:08, 28 сентября 2019 154
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В ночь воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

В ночь воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

В ночь на воскресенье, 29 сентября, местами в Рязанской области ожидается до -2 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах ночью возможен туман, осадки не ожидаются.

Днем местами дождь, порывы ветра могут достигать до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0,+5 градуса, местами при прояснениях до -2 градуса, днем +11, +16 градусов.


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