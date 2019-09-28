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17:25, 28 сентября 2019 109
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Умер режиссер Марк Захаров

Умер режиссер Марк Захаров

Фото: Ru.wikipedia.org

В субботу, 28 сентября, на 86 году жизни скончался режиссер «Ленкома» Марк Захаров. Об этом передает РИА Новости.

Причиной смерти стало повторное воспаление легких.

Президент России Владимир Путин высказал соболезнования в связи с кончиной режиссер. Как сообщил секретарь главы государства Дмитрий Песков, в скором времени Путин направит телеграмму в адрес его родных и близких. Также соболезнования выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Прощание с Захаровым пройдет 1 октября в театре «Ленком» в 10 часов. В 14:00 его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого, рассказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» с 1973 года.


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