Синоптики рассказали о погоде во Владимирской области в конце сентября

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Фото: Pixabay.com
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Днем в субботу, 28 сентября, будет до +10 градусов, в воскресенье — на три градуса больше. В понедельник, 30 сентября, до +13 градусов.
По ночам от +4 до +10 градусов.
Небольшие дожди возможны в воскресенье и понедельник.
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